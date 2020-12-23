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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Beyoğlu'nda yangın çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unutup yangını izledi

- Beyoğlu'nda yangın çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unutup yangını izledi

Yangından görüntüler

Kamera Trol 

-Çalışmaları izleyen vatandaşar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda soğutma sistemleri üreten bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altında alınırken, vatandaşların sosyal mesafeyi unutup çalışmaları izlemesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan soğutma sistemleri üreten bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında yarayı ya da can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerini çalışmalarını izleyen meraklı vatandaşlar kameralara yansıdı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar uzun süre itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. (MH-ÖFA
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