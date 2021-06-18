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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi

Beyoğlu’nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi

Sinir krizi geçiren şahsın ambulansa bindirilmesinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olayın gerçekleştiği bina ve sokaktan görüntü
-Polis ekipleri ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evde sinir krizi geçirerek camı çerçeveyi indirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir sebeple sinir krizi geçirerek evde camı çerçeveyi indirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsın evinin kapısını kırarak daireye girdi. Ekiplerin yerde yarı baygın şekilde bulduğu şahsa müdahale için sağlık ekipleri çağrıldı. Evdeki eşyaları kırıp dökerek kendine de zarar veren adama sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Bileğinde kesikler oluşan şahıs tedavisi yapılmak üzere Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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