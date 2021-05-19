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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, ekibi ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşını okudu

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, ekibi ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşını okudu

Başkan Yıldız’ın istiklal Marşı okuması

İstiklal 

-Belediye önünde okuyanlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine saat 19.19’da belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşını okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu akşam saat 19.19’da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Beyoğlu’nda da vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ekibiyle birlikte dev Türk bayrağı asılan tarihi belediye binasının önünde bir araya gelerek İstiklal Marşını okudu. Başkan Yıldız ve ekibine vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Yıldız İstiklal Marşının okunmasından ardından vatandaşlara seslenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. (MB-
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