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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde belediye ekiplerinin 160 ağacı söktüğü iddiası tepki topladı

Beylikdüzü'nde belediye ekiplerinin 160 ağacı söktüğü iddiası tepki topladı

yerdeki sökülen ağaçlar

-iş makinelerinin çalışmaları
-Ekiplerden görüntü
-Balıkçı kenan konuşma
-yerlerdeki balıklar
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Beylikdüzü’nde "160 ağaç söküldü" iddiası İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye ekipleri tarafından söküldüğü iddiası tepki çekti. Beylikdüzü’nde belediye ekiplerinin yaklaşık 160 ağacı söktüğü iddiası büyük tepki topladı. İlçedeki boyları 7-8 metreyi bulan ağaçların kökünden söküldüğü belirtilirken Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Belediyesi’nin Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni yıktıktan sonra müzenin çevresinde bulunan ağaçları söktüğünü ifade etti.
"Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar, akıl alır gibi değil" Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı: ‘Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık. Yeşil alanın imara açılmasını engelledik. Şimdi de bizden bu şekilden intikam alıyorlar. Önce çocukların bilgi yuvası Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni yıktılar, şimdide müzeden kalan ağaçları kökünden söktüler. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaç bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil’ ifadesini kullandı. Bu mevsimde sökülen ağaçların yeniden dikilmesinin mümkün olmadığını belirten çevre sakinleri: ‘Burada boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar vardı. Yaprak açmış, çiçek açmıştı. Bu mevsimde ağaçları söker yerini değiştirirseniz bu ağaçlar maalesef kurur. 160’a yakın ağacı kökünden söktüler yazık günah. Bu ağaçların kime ne zararı vardı’ şeklinde konuştu.

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