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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Beykoz'da elindeki çekiçle ATM'lere saldıran şahıs kamerada

Beykoz'da elindeki çekiçle ATM'lere saldıran şahıs kamerada

görüntü tünelde

Kamera Benzin İstasyonu Benzin Cep Telefonu 

-şahın atmeleri parçalaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz Kavacık’ta bulunan ATM’ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken 5 ATM’nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polisin olay ile ilgili inceleme başlattı. (MB-
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