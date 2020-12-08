Beykoz'da elindeki çekiçle ATM'lere saldıran şahıs kamerada

-şahın atmeleri parçalaması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Kavacık’ta bulunan ATM’ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken 5 ATM’nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polisin olay ile ilgili inceleme başlattı. (MB-



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