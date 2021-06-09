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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı

Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı

Şüphelinin Adliyeye sevki

İlk Müdahale Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

- Güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beykoz’da bir yıl önce aracıyla takip ettiği şahsı vurarak öldüren şüpheli Avcılar'da yakalandı. olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 19.08.2020 Tarihinde gece 02.05 sıralarında Beykoz İncirköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan T. Kendi aracıyla evinin önüne geldiği sırada, onu başka bir araçla takip eden bir şahıs ise Hasan T.’ye ateş ederek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hasan Turan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Adliyeye sevk edildi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Başlatışan çalışmada şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliğini tespit etti. Ekipleri kimliği tespit edilen şüpheli E.Ş’yi 5 Haziran Cumartesi günü Avcılar’da saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Kameralara böyle yansıdı Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, Hasan T.’nin aracını takip eden şahsın araçtan indiği ve ateş ettikten sonra geldiği araç ile kaçtığı anlar kameralara yansıdı. (HZE-ZA-
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