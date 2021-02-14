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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Taksim Meydanı havadan görüntülendi. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle mega kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Etkisini hala sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Taksim Meydanı beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu meydandaki beyaz örtü havadan görüntülendi.
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