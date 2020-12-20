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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Beyaza bürünen sokaklarda Covid-19 sessizliği

Beyaza bürünen sokaklarda Covid-19 sessizliği

Kars Kalesi Evliya Cami Havariler Kilisesi detay görüntü

Kar Temizliği Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı Irak 

-Evliya cami Harakani Külliyesi detaylar
-Sessiz sokaklardan detaylar
-Havariler Kilisesinden detaylar
-Boş kalan caddelerden detaylar
-Belediye ekiplerinin kaldırımların karını temizlemesi
-Beyaza bürünen caddelerden detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta kar yağışının ardından beyaza bürünen sokaklarda korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, beyaza bürünen sokakları sessiz bıraktı.Kentte gece sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kentin en işlek caddeleri ise sessiz kaldı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.Sessiz kalan sokaklarda belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımların karını temizledi. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte karla mücadele ekipleri kentin caddelerinde kar temizliği yaptı.Öte yandan, sessiz kalan sokaklarda tarihi Kars Kars Kalesi, Evliya Cami ve 12 Havariler Kilisesi gün doğumunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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