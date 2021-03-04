Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'taki denetimlerde mesafeye uymayan masalar kaldırıldı

Beşiktaş'taki denetimlerde mesafeye uymayan masalar kaldırıldı

Denetim yapılması

Polis Toplantı Zabıta Polis Ekipleri Kabine Toplantısı 

-Esnafın uyarılması
-Masaların kaldırılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kademeli normalleşme dönemine geçilmesi kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimlerde esnaflara uyarılarda bulunan polis ve zabıta ekipleri işyerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masaları kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısındaki açıklamalarının ardından kademeli normalleşme süreci tüm Türkiye'de başladı.
Kademeli normalleşme süreciyle birlikte korona virüs denetimlerine de hız verildi.
Bu kapsamda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde esnafa yönelik denetimler yaptı. Denetimler kapsamında polis ekipleri işletmecilere uyarılarda bulundu. Vatandaşların ise restoranlara girişte HES kodlarının kontrol edilmesi hatırlatıldı. Yapılan denetimlerde işyerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masalar ise kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement