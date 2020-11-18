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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BERLİN - Almanya'da Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi

BERLİN - Almanya'da Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi

- Kalabalık gösterici gruptan detaylar - Polisin göstericilere tazyikli suyla müdahalesiBERLİN (AA) - Almanya 'nın başkenti Berlin'de, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikaya karşı yapılan protestoya polis müdahale etti.Federal Mecliste görüşülen ve salgınla mücadelede hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak Enfeksiyon Koruma Yasası'nın sertleştirilmesi için hazırlanan tasarıyı protesto etmek amacıyla binlerce kişi Meclis binasının yakınındaki Brandendenburg Kapısı’nın önünde toplandı.Göstericilerin maske ve hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine polis göstericilere müdahale etti.Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan ve TOMA’ları hazır tutan polis gösteriyi sonlandırmak için protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullandı. Şişeler ve maytap atan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Polis birçok protestocuyu gözaltına aldı.Protestocular Enfeksiyon Koruma Yasası’nın sertleştirilmesine ilişkin tasarının kabul edilmesi durumunda demokrasinin askıya alınacağını ve diktatörlük için yolun açılacağını savunuyor.

Biber Gazı Polis Müdahale Diktatörlük Koronavirüs Hükümet 

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