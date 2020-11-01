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( BERDE ) - Berde'deki roketli saldırıda yüzünden yaralanan Ağalarov korku dolu anları anlattı- "Aracımla ilerliyordum, bir anda roket düştü" BERDE



- Ermenistan ordusunun Berde kentinde sivilleri hedef aldığı roketli saldırıda yüzünden yaralanan Şahlar Ağalarov, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı’na



anlattı. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığı saldırılarda yaralananların yaşadıkları korku halen sürüyor. Ermenistan ordusunun son olarak Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, 70 sivil de yaralanmıştı. Roketli saldırı, kentin işlek bir caddesinde iş yerlerinin ve sivillerin yoğun olduğu bir noktaya isabet etmişti. Saldırının şiddetiyle onlarca iş yeri yerle bir olurken, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Saldırıda çocuğuyla birlikte yüzünden yaralanan Şahlar Ağalarov, korku dolu anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. "Ermenistan bu saldırılarla bizi yıldıramaz" Roketli saldırı sırasında aracıyla trafikte olduğunu ifade eden Şahlar Ağalarov, "Saldırının düzenlendiği anda yolda aracımla ilerliyordum, bir anda roket düştü. Yanımda 13 yaşında çocuğum da vardı. Kavşağa yakınlaştığımızda roket çok yakınımıza düştü. Çocuğum da yaralandı ve hemen çocuğumu alıp güvenli bir yere doğru koşmaya başladım" şeklinde konuştu.

"Bütün bunlar biz Azerbaycan halkını korkutamaz" diyen Ağalarov, "Biz tek yumruğuz ve Ermenistan’ın bu saldırıları bizi yıldıramaz. Biz ordumuza, başkumandanımıza güveniyoruz, biz galip geleceğiz. Ben kendim Laçın’danım ve inanıyorum ki çok kısa zamanda Laçın’ı alacağız" ifadelerini kullandı.



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