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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

Ekipler detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Benzin Sağlık Ekipleri 

-Evden detaylar
-Bölgeden detaylar

( SAKARYA )- Sobayı değil 2 katlı evini yaktı- Yangında ev kullanılamaz hale geldi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama neticesinde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangında 2 katlı ev küle döndü. Yangın, Adapazarı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 5820 no’lu sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. evinde benzinle sobayı tutuşturmak istedi. Bu esnada sobada meydana gelen parlama neticesinde evde yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen N.S., olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
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