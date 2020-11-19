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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Benzin kapağının arkasına saklanan uyuşturucuyu tırnakları ile buldu

Benzin kapağının arkasına saklanan uyuşturucuyu tırnakları ile buldu

Narkotik arama köpeğinin araçta arama yapması ve uyuşturucu maddeyi bulması

( KAYSERİ )- Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı KAYSERİ

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- Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, narkotik arama köpeği bir aracın benzin kapağının arkasına saklanan uyuşturucuyu tırnakları göstererek buldu. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli E.A. yakalandı. Şahsın aracında narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, benzin kapağının arkasına saklanmış 101 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, 52 bin 300 TL'de bulundu. Malzemeyi atıp kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı Ekipleri tarafından düzenlenen bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise şüpheli M.A.K., elindeki malzemeyi atarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.A.K.'nin üzerinde 163 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıslara operasyon Uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdüren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen 2 İran uyruklu şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise, 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her 3 operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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