Belediye işçilerinden örnek davranış: Yolda buldukları para dolu zarfı yetkililere teslim ettiler

- Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli olan Emrah Çoban ve Emre Ağyüz isimli iki personel yolda buldukları para dolu zarfı, sahibine ulaştırması için muhtara teslim etti. Durumdan haberdar olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, personelleri makamına davet etti. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışan personellerden Emrah Çoban ve Emre Ağyüz'ün Kartal Yakacık'taki görev yerlerinde çalıştıkları esnada yerde duran zarf dikkatlerini çekti. Zarfı açan personeller içerisinde bir miktar para olduğunu görünce durumu mahalle muhtarına bildirerek parayı teslim etti. Muhtarın durumu duyurması sonrası paranı sahibi olan 80 yaşındaki kadın, ATM’den çektikten sonra yolda düşürdüğü emekli maaşına geri kavuştu. Olay sonrası personellerinin örnek davranışını takdir eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Emre Çoban ve Emre Ağyüz'ü makamına davet etti. Başkan Yüksel, personellere örnek davranışlarından ötürü teşekkür ederken, uzun süre sohbet etti. Başkan Yüksel görüşme sonrasında ise personellere hediyelerini takdim etti. “O anki sevinci bizim için her şeye bedeldi” Çalışma arkadaşıyla beraber buldukları parayı teslim eden Emre Ağyüz, “Biz o gün sadece olması gerekeni yaptık. Teyzenin kaybettiği parayı teslim ettik. Onun o anki sevinci bizim için her şeye bedeldi. Başkanımız Gökhan Yüksel’e de bize takdim ettiği hediyeler için ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

