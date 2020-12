Bekçiye saldırdığı iddia edilen 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye konuştu

- Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürüleln Aksu, “Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar. Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.

Bekçiler iel tartıştığı geceyi anlatan Cihan Aksu, “Motorumu içeri aldım. Tam içeri aldıktan sonra çıkacaktık, kapının önündeydik. Kepeklerin inmesini bekledik. O ara bekçiler geçti. Böyle bir üç beş adım geçti sonra geri geldi. Dedi ki ‘masken nerde’ dedi.

dedim burada dedim. O maskemi değil dedi Nasıl değil dedim. Ben de merdivenin başındaydım. Aşağı atladım. Böyle yan yana geldik kafa kafaya. Baktım ondan sonra hepsi birden bana çullandı Elimi ters çevirip böyle duvara yaslamaya çalışıyorlar. Ben hiçbir şey yapmadığım halde gene bu sefer benim üstüme geldiler. Bana sürekli beni tehdit ettiler. Dediler işte biz senin habere çıkan kişi olduğunu bilseydik daha farklı davranırdık, kötü davranır gibisinden konuştular. Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar” dedi.

Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım diyen Aksu, “İki parmağım çatladı yani ben derdimi anlatmıyorum. Ben bu iki tane de bekçiden özellikle şikayetçiyim. Hem tehdit ediyorlar. Yani polislerle bir sıkıntımız yok. Kendileriyle gerçekten sıkıntımız yok ama bekçiler çok farklı davranıyorlar insanlara ağırlık konuşuyorlar, diktik konuşuyorlar, böyle insanları tehdit ediyorlar.. Hiçbir rica ya da bir güzel üslup yok. Biz bunlarda şikayetçiyim. Dedim söyledim. Ters kelepçe, hastane hastaneye götürüyorlar. Bu şekil olayı örtbas ettiler. Bir de demişler yumruk attı. Ben yumruk falan atmadım yani. Vurmadım, küfür etmedim vurmadım. Sadece sinirlendim yani o nedir bu maske olayından dedim çektiğimiz dedim. Bu boyunluk beğenmiyorlar. Herkes bez maske takıyor. Herkes bu devletin bu beyaz verdiği maskeyi takmıyor ki herkes bez bu maskeyi takıyor. Ben de bu motoru kullandığım için boyunu takıyorum. Havalar soğuk zaten söyle söyleyeyim biz devletimizi, milletimizi seviyoruz, bizi herkes iyi tanıyor bizim polis teşkilatıyla sıkıntımız yok. Başka bir olay yaşandı tatsız bir olay. Biz bundan da çok memnun değiliz. Ama şunu söyleyeyim devletimizle, milletimiz de, polisimiz de hiçbir sıkıntımız yok, onlar da beni biliyor, Çoğu aramız çok iyi. Oldu, Yani ben o an o akşam hiçbir şey yapmadığım halde” şeklinde konuştu.

(HA-



loading...