Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Sırıya giren Suriyeliler

Polis Bild Trol 

-Genel ve detaylar
-Türk ve Suriye bayrakları
-Suriyelilerin işlemlerinin yapılması
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüşü sürüyor. 5 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden 22 bin 463 Suriyeli’nin Türkiye’ye dönüşleri sürüyor. Suriyeliler dönüş için Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Suriye tarafında işlemleri yapılanlar, randevu günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Bugün itibariyle bin 200 Suriyeli, Türkiye’ye dönüş yaptı. Ramazan Bayramı için gidenlerin Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar dönüş yapabileceği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı