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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
BATMAN - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BATMAN - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Boş kalan cadde ve sokaklar - Polis ekiplerinin denetimi Batman ve Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorBATMAN/SİİRT (AA) - Batman ve Siirt'te yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Batman 'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerine çekildikleri görüldü.
Cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekiplerinin denetimi sürüyor. - SiirtSiirt'te de uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik yaşandı.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.Polis araçlarından kısıtlamanın başladığı anonsu yapıldı.Trafiğin yoğun olduğu noktalarda polis ekiplerince denetim yapıldı.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

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