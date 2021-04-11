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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman’da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

-Güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Kamyon Şoförü 

- -Hırsız kamyona tırmasından detay
- -Hırsız camı açık olan kamyondan telefon çalmasından detay
- -Hırsız olay yerinden uzaklaşmasından detay
- -Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da Toptancılar Sitesinde kamyon sürücüsünün camı açık bıraktığını gören bir şahıs, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Batman Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesine mal getiren kamyon şoförünün camını açık bıraktığı fark eden hırsız kamyona tırmanıyor ve içerideki telefonu alıp cebine atıyor. Telefonu çalan şahıs kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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