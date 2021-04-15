Batman'da hırsızlar Ramazan ayında bile boş durmadı...Hırsızlık anları kamerada

-İş Merkezi güvenlik kamerasından detay

-Hırsızlar eşyaları karıştırmasından detay

-Hırsızların asansörle çaldığı eşyaları getirmesinden detay

-İş merkezinden çıkmasından detay

-Genel detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da Ramazan ayının ilk gününde de boş durmayan hırsızlar girdikleri iş merkezinde değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise iş merkezinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Batman merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan Kültür İş Merkezi hırsızların hedefi oldu. İş merkezinde bulunan bir daire tadilata alındı. Tadilat nedeniyle ofis sahibi birçok eşyasını yer bulamadığı için iş merkezinin koridorlarına bırakmak zorunda kaldı. İş merkezine giren hırsızlar, ofis eşyalarının bulunduğu kata yöneldi. İki adet 50 yıllık tabloyu ve değerli eşyaları çalan hırsızlar, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, zanlılar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



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