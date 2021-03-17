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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Batman’da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Güvenlik kamera görüntüsünden detay

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Çöp atığı toplayan kişi cadde gitmesinden detay
-Duba yerinden çıkarmasından detay
-El arabasına koyup olay yerinden gitmesinden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da hırsızlar, araçların park edilmemesi için belediye tarafından konulan demir dubaları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Batman Belediyesi tarafından araçların park etmemesi için Çarşı Mahallesine yerleştirilen demir dubaların bazılarının yerinde olmadığını gören esnaf, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, zemine vidalarla sabitlenen demir dubaların, çöpten atık toplayan 1 kişi tarafından gece yarısı sökülerek çalındığı tespit edildi. Görüntüleri inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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