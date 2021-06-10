Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Olay anına ilişkin arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Osmanpaşa Saldırı 


- Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdığı iddia edilen Eray Çakın tutuklandı.Akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı 6 Haziran günü Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğramıştı. Parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan Eray Çakın, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" demişti. Çakın’ın ayrıca elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği de iddia edilmişti.Tutuklanarak cezaevine gönderildiOlaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eray Çakın’ın bugün ifadesi alındı. Çakın ifadesinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ ile ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Çakın, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement