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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi

Başkent’te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi

Kazalara karışan araçlar

Yağışlı Hava 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’da etkisini gösteren yağış, Çevre Yolu’nda aynı noktada 4 ayrı kazaya sebep oldu. Başkent'te bir süredir etkili olan yağışlı hava beraberinde kazaları da getirdi. Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kazalar yaşandı. Kuzey Çevre Yolu'nda aynı noktada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kısa sürede 4 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç sürücüleri, kazaların su birikintisi yüzünden olduğunu söyledi.

(MC-BC -
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