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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Başkent’te trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

--Kaza yapmış araçların görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Gölbaşı-Haymana yolu istikametinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay, Gölbaşı Haymana yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 FK 266, 06 ADT 193 ve 06 CFT 991 plakalı araçlar çarpıştı. Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olay hakkında inceleme başlattı.
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