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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te otomobilin önünü kesen dayı ve yeğen pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

Başkent’te otomobilin önünü kesen dayı ve yeğen pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

Olay yerindne görüntüler

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Ambulanstan görüntüler
--Polis ekiplerinden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin önünü kesen dayı ve yeğen pompalı tüfekle ateş açtı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay Ankara’nın Keçiören ilçesi Özlem caddesinde meydana geldi. Özlem caddesinde 06 S 6380 plakalı otomobille Sefa D., Yasin A. seyir halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araç önünü kesti. Otomobilin içinden inen Yasin Efe Ç., Hasan C. aracın içinde bulunan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sefa D. ve Yasin A.’yı çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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