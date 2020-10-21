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( ANKARA ) - Başkent'te kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon ANKARA



- Başkent'te kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Şebekeyi bir ay süresince teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri İsmail D., Haydar Ü. ile Abdullah C.'nin, mağdurların yaklaşık 800 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin saklandıkları oteli tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Kaçma hazırlığında olan zanlılar yakalandı. Zanlıların kaldığı otel odasında aramada, mağdurlara ait 300 bin lira bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Polis sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İsmail D. ve Abdullah C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Haydar Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İÇ-BC -



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