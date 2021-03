Başkent'te bir vincin park halindeki iki otomobili biçtiği anlar kamerada

--Araç sahibi Özdemir ile röportaj

- Ankara'da kaldırıma ünitesi seyir halindeyken yerinden çıkan vinç park halindeki iki otomobili biçti. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken araçlardan birisi kullanılmaz hale geldi. Diğer araçta ise yüksek maddi hasar oluştu. Olay, Altındağ ilçesinin Dalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde giden vincin kaldırıma ünitesi yerinden çıkarak savrulmaya başladı.

Savrulan kaldırma ünitesi park halinde duran iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar adete biçildi ve bulundukları yerden sürüklendiler. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken, araçlardan biri kullanılamaz hale geldi. Diğer araçta ise yüksek maddi hasar oluştu. Kazadan sonra bölgeye intikal eden trafik ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Kazada aracının perte çıktığını söyleyen Bilal Özdemir ise, Olay anında biz yukarıdaydık. Bize komşularımız haber verdi. Aşağı indiğimizde arabamızın üst tarafını pert etmişler. Araba perte çıkıyor. Vinççi arkadaşlar takmış bunları. İstemeyerek olan bir şey ama. Maddi hasarlı iki araç. Şu anda tamire gitti. Araçlardan birisi benimdi. Aracım herhalde perte çıkacak. Arabayı kimseye satamayız ki. İlk duyduğumda üzüldüm. Mal canın yongası. O an benim aracın içinde olmamam beni kurtardı. Arabaya binmiş olsaydım çok kötü olacaktı" dedi.

