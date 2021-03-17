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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te bir kadın uyuyan hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı... O anlar kamerada

Başkent’te bir kadın uyuyan hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı... O anlar kamerada

saldırı anı

( ANKARA )- Ankara’da hamile kediye şiddet uygulayan kadının görüntüsü pes dedirtti ANKARA

Sosyal Medya Korkuluk Kamera Saldırı Hayvan 


- Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.
Hırsını alamadı çanta fırlattı Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
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