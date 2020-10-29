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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. yılında coşkuyla kutlandı

Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. yılında coşkuyla kutlandı

- Genel görüntü

Şehit Yakınları Güvenlik Önlemi Mehter Takımı Askeri Kıyafet Sağlık Çalışanları 

--Kortej görüntüsü
--Sağlık çalışanlarına gül atılması
--Halkın coşkusu
-- Özel Harekata gül
--Askeri tören birlikleri
--Geçit birlikleri

( ANKARA )- Cumhuriyet kortejinde sağlık çalışanlarına kırmızı beyaz güller atıldı ANKARA

- Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına geçit töreni düzenlendi.
Korona virüs önlemleri altında geçen 97. yılda kortejde yürüyen sağlık çalışanlarına kırmızı beyaz güller atıldı. Cumhuriyetin ilanının 97. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan yürüyüşte sağlık çalışanlarına kırmızı beyaz güller atıldı. TBMM önünde saat 14.00'te başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar ve bariyerler 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, gazi ve şehit yakınları, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'ne ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi. Tören geçit birliklerinin eski meclis önüne gelmesiyle son buldu.
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