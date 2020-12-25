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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te 2 kişinin hayatını kaybettiği olayların zanlıları yakalandı

Başkent’te 2 kişinin hayatını kaybettiği olayların zanlıları yakalandı

Zanlıların ekip araçlarına bindirilme anları

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Çatışma Akalan Cinayet 


- Ankara’da husumetli iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybedip 3 kişinin de yaralandığı olaylarla ilgili 2 cinayetin şüphelisi 4 kişi yakalandı.Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 Kasım tarihinde meydana gelen olayda Ü.L, H.L, E.Ç, S.Ç isimli şahıslar Aykut Danacı’nın kullandığı araca kaza yaptırmış, kazada Abdülkadir Denek ile Ahmet Şeyhoğlu isimli kişiler yaralanırken Aykut Danacı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan 43 gün sonra, 16 Aralık tarihinde bu kez Önder Mahallesi’nde meydana gelen ateşli çatışmada İsmail Altun isimli kişi hayatını kaybetmiş, olayla alakası olmayan İlhan Tür ise yaralanmıştı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet ve yaralama olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki teknik aramalar sonucunda düğmeye basıp şüphelerin yerlerini tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Özel Harekat ekipleri bugün gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheli Ü.L, H.L, E.Ç, ve S.Ç olmak üzere toplam 4 kişiyi Pursaklar ilçesinde yakaladı. Yapılan aramalarda olaylarda kullanılan silahlarda bulunarak el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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