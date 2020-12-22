Başkent’in barajlarındaki doluluk oranı görüntülendi

-Barajların havadan çekilen görüntüleri

-detay



( ANKARA - DRONE)- Ankara’nın barajlarında doluluk oranı 21,57 ANKARA



- Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Büyükşehirlerin baraj doluluk oranlarını açıklamış, Başkent’in 4 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğunu bildirmişti. Kurtboğazı ve Çamlıdere Barajları’ndaki doluluk oranları havadan görüntülendi. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiliyor. Büyükşehir Belediyeleri vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunurken Başkent’te barajların doluluk oranı yüzde 21, 57’ye kadar düştü. Geçtiğimiz haftalarda Devlet Su İşleri tarafından yapılan açıklamada büyükşehirlerin kullanılabilir su rakamları paylaşılmıştı. Ankara'nın Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajlarındaki doluluk oranı havadan görüntülendi. Çamlıdere'de yaşayan 64 yaşındaki Süleyman Gökmen, Köyün tarihinine ilişkin bilgiler verdi. Suların geçtiğimiz yıllara göre daha düşük seviyede olduğunu söyleyen Gökmen, vatandaşlara suyu özenli kullanmaları tavsiyesinde bulundu. ( HK-



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