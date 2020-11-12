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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Vekili Aslan: “Memleketimizin en büyük sorunlarından biri trafiktir”

Başkan Vekili Aslan: “Memleketimizin en büyük sorunlarından biri trafiktir”

çalışmalardan görüntü

İpekyolu Erimli Trafik Sorunu 

-bilgi alması
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, memleketin en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu belirterek, “Bu sorunu bir nebze olsun çözmek için yeni yollar, sokaklar açıyoruz” dedi.
Beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle ilçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Aslan, belediyenin yaptığı çalışmaları da yerinde incelemeye ve denetlemeye devam ediyor. Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Serhat Mahallesi Menekşe Sokaktaki yeni yol açma ve alt yapı çalışmalarını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı.Başkan Vekili Aslan, daha sonra Selimbey Mahallesi’ndeki aileleri ziyaret ederek; sorun, istek ve taleplerini dinledi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Aslan, son olarak Maraş Caddesi üzerinde bulunan Kent Park içinde inşa edilen Eğitim Köşkünde incelemelerde bulundu. Aslan, Park ve Bahçeler ile Plan ve Proje müdürlüğü çalışanlardan bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.“Yeni yollar, sokaklar açıyoruz”Belediye tarafından yapılan çalışmalarla İpekyolu’na değer kattıklarını kaydeden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “İlçemize, Van’ımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz birçok yerde yeni yol açtı. Memleketimizin en büyük sorunlarından biri trafik sorunu. Bu sorunu bir nebze olsun çözmek için yeni yollar, sokaklar açıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor, çalışma sezonunun bitmesine az bir zaman kaldı. Bu kalan süreyi de en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

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