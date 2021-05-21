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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Öz, 'Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk'

Başkan Öz, 'Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk'

Başkan Özün konuşması

( ÇANAKKALE ) Başkan Öz, "Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk" ÇANAKKALE

Toplantı Ethan 


- Zor günler yaşayan vatandaşa belediye bütçesinden feragat ederek destek verdiklerini paylaşan Çan Belediye Başkan Bülent Öz, “Kira ve su faturalarında esnafımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına bir nebze olsun derman olduk” dedi.
Mayıs ayı encümen toplantısında da yine 2 ay boyunca kiralarda yüzde elli indirime gidildiğini ve yine ilçede bulunan tüm ticarethanelere yüzde elli su indirimi yaptıklarını Çan Belediyesi olarak esnafımıza 495 bin TL katkıda bulunmuş olduk. Her yıl yapılan su zammını 2021 yılında yapmayarak halkımıza katkı sağlamış olduklarını belirten Başkan Öz, konuşmasında sayısal verileri de paylaşarak “Çan Belediyesi olarak halkımız ile gönülden gönüle köprüler kuruyor; sevgi inşa ediyoruz” dedi.

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