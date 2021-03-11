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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Ercengiz’den kaza sonucu engelli kalan vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Başkan Ercengiz’den kaza sonucu engelli kalan vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

BAŞKAN ERCENGİZİN İSKENDER FIRAT İLE KONUŞMASI

Tarım Tekerlekli Sandalye 

-TEKERLEKLİ SANDALYEYİ HEDİYE ETMESİ

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Belediye Başkan Ali Orkun Ercengiz, geçirdiği kaza sonucu engelli kalan İskender Fırat’a tekerlekli sandalye hediye etti.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, engelleri aşmaya devam ediyor. Geçirdiği kaza sonucu engelli kalan İskender Fırat’ın evine ziyarette bulunan Başkan Ercengiz, İskender Fırat’a tekerlekli sandalye hediye etti. Yatağa bağımlı halde olan İskender Fırat'ı ziyaret esnasında konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Sağ olsun muhtarım haber verdi. Senin bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacın varmış en azından havalar güzelleşiyor dışarıya çıkıp gezip dolaşabilmek için bizde sana bir araba getirdik. Bu arabayı sana verelim hiç olmazsa bu yataktan kalkarak dışarı çıkıp temiz havaya çıkarsın. Güle güle kullan” dedi.

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