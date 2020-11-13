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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkan Böcek’i hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu: “Gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık”

Başkan Böcek’i hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu: “Gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık”

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Sosyal Medya Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Sağlık Çalışanları Basın Mensupları 

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( ANTALYA )- Kemal Kılıçdaroğlu:- “Başkan Böcek’in morali gayet iyi”- “ Sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak. Görevinin başına dönecek” ANTALYA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 teşhisi nedeniyle uzun süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek’in sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Başkanın morali gayet iyi, yerinde. Gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım en kısa sürede görevinin başına döner” dedi.
Antalya’da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından Korona virüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Doktorlardan Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında ise gazetecilere açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, “Değerli basın mensupları sevinçliyim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak. Görevinin başına dönecek. Öncelikle hastanede görev yapan, hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyuz. Günün 24 saati çalışıyorlar. Emek harcıyorlar, başkan için de özel olarak her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Başkanın morali gayet iyi, yerinde. Gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım en kısa sürede görevinin başına döner" dedi.
Ziyaret sırasında ne konuştuklarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Espri yaptık, yürüyüşe çıkacağımızı söyledik. Yemek ısmarladığı zaman ne kadar memnun olduğumu ifade ettim. Gayet güzel bir sohbetimiz oldu” ifadelerini kullandı.65 gün sonra yoğun bakımdan çıktıBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Başkan Böcek, 9 Kasım tarihinde yoğun bakımdan çıkartılıp servise alınmıştı.
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