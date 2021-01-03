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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir'de feci kaza: Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi

Başakşehir'de feci kaza: Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi

Kazadan görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Cenaze Sparta Motosiklet Sürücüsü 

-Araç ve motordan görüntü
-Sürücünün yakınlarından görüntü

( İSTANBUL )- Motorcu hayatını kaybetti, araç sürücü gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Başakşehir’de seyir halinde ilerleyen araç, önünde aniden yavaşlayan motosiklet sürücüsüne çarparak, metrelerce sürükledi. Motorcu hayatını kaybederken, ağlayan araç sürücünü yakınları sakinleştirildi. Olay Başakşehir Tem Ispartakule gişeler yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen M. B isimli sürücüye ait 34 DFE 683 plakalı araç, iddiaya göre, motosiklet sürücüsünün yol üzerinde önünde yavaşlaması sonucu çarptı. Motosiklet sürücüsünü önüne katan araç, motorcuyu metrelerce savurup yola attı. Araç güçlükle dururken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yolu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde ağlayan araç sürücünü M.B yakınları tarafından sakinleştirildi. Araç sürücüsü M. B karakola götürülürken, motorcunun cenazenin kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
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