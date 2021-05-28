BARTIN - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
- Otomobildeki yangının söndürülme çalışmaları - Yanan otomobilden görüntüler - Otomobilin çekiciye yüklenmesi Bartın 'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiBARTIN (AA) - Bartın 'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halinde olan Dursun A. idaresindeki 34 VP 8789 plakalı otomobil, Tuzcular köyü mevkisinde motor kısmından alev aldı.Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, aracı park ederek durumu itfaiyeye haber verdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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