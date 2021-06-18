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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BARTIN - Köpeklerce sıkıştırılan yavru ayı, bölgedeki arıcı tarafından kurtarıldı

BARTIN - Köpeklerce sıkıştırılan yavru ayı, bölgedeki arıcı tarafından kurtarıldı

- Ayının teslim alınması - Ayıyı bulan Turhan Taşçı ile röportaj - Veteriner Hekim Tolga Kandıralı ile röportaj - Yavru ayının doğaya bırakılması Bartın 'da köpeklerce sıkıştırılan yavru ayı, bölgedeki arıcı tarafından kurtarıldıBARTIN (AA) - Bartın 'da etrafı köpeklerce kuşatılan yavru ayıyı, bölgede arıcılık yapan kişi kurtardı.Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyündeki Madanoğlu mevkisine arı kovanlarını kontrol etmeye giden Turhan Taşçı, bir yavru ayının etrafının başıboş köpeklerce sarıldığını fark etti.Araçtan inerek köpekleri uzaklaştıran Taşçı, yavru ayıyı otomobilin bagajına koyarak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.Komutanlığa çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavru ayı, veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerin ardından bulunduğu noktaya bırakıldı.Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, korkmuş haldeki ayı yavrusunu, köpekler ona zarar vermeden kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı ayının, 3 aylık dişi bir boz ayı olduğunu belirtti.
Yavru ayının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını da dile getiren Kandıralı, ayının karnını doyurduklarını ifade etti.

Köpek Ayı Yavrusu Irak Trol 

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