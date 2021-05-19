Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BARTIN - Komşu akrabalar arasındaki arazi kavgasında 5 kişi yaralandı

BARTIN - Komşu akrabalar arasındaki arazi kavgasında 5 kişi yaralandı

- Ambulanslardan görüntüler - Olay yeri görüntüleriBARTIN (AA) - Bartın 'ın Ulus ilçesinde, komşu akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.İddiaya göre, Elmacık köyünde akraba Tahir A. ile Ali A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya aileler de dahil oldu.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgada yaralanan Ali A. (67), Hatice A. (70), Sultan A. (39), Filiz K. (32) ve Nuray K. (48), ambulansla Ulus ve Bartın Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Yaralılardan Ali A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Tahir A. ve oğlu Emre A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arazi Anlaşmazlığı Jandarma 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement