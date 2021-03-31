Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bariyerlere çarparak takla atan otomobil metrelerce ters sürüklendi: 1 yaralandı

Bariyerlere çarparak takla atan otomobil metrelerce ters sürüklendi: 1 yaralandı

Yaralının görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan otomobilden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Kaza yerinden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Tavanı üzerinde 50 metre sürüklenen aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 20.00 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali P. idaresindeki 41 ADC 392 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Takla atarak savrulan otomobil tavanı üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Ali P. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrasında yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin incelemelerinin ardından kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazalı aracın kaldırılması sonucu yolda trafik normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement