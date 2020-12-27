Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Komando Dolar Bakanlık Terör Örgütü Saldırı 


- Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement