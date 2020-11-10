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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi - RASULAYN

Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi - RASULAYN

- Ele geçirilen patlayıcılardan detaylarBarış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildiRASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rasulayn Jandarma Danışman Timi ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.SMO güvenlik kolları, MİT ve Rasulayn Jandarma Danışman Timi, Rasulayn'ın Tel Halaf köyünde ortak operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 30'a yakın EYP ve EYP'lerde anahtar sistemi olarak kullanılan malzeme, 5 adet tank mayını ve 20'ye yakın farklı kalibrelerde mühimmat ele geçirildi.YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Tel Halaf'ta, terör eylemleri için bölgeye gönderilen patlayıcıların ele geçirilmesiyle muhtemel terör saldırılarının da önüne geçildi.YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin en kalabalık olduğu yerde bombalı terör saldırıları düzenliyor.Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı.

Kalaba Alabalık Terör Örgütü İstihbarat Saldırı 

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