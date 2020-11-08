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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe - TEL ABYAD

Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe - TEL ABYAD

- Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar - SMO'nun güvenlik kolları sorumlularından Hammud Ebu Hayr'ın açıklaması - Narkotik köpeklerinin destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiTEL ABYAD (AA) - Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güvenlik güçleri, Suriye 'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına operasyon düzenledi.
SMO'nun güvenlik kolları sorumlularından Hammud Ebu Hayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden Sluk beldesinde uyuşturucu madde satma hazırlığındaki örgüt üyelerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Ebu Hayr, narkotik köpeklerinin destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.
Örgüt üyelerinin gözaltına alındığını ifade eden Ebu Hayr, ele geçirilen maddelerin de Tel Abyad Askeri Polis Teşkilatına teslim edildiğini söyledi.

Askeri Polis Teşkilatı, ele geçirilen maddeleri imha etti.SMO'nun güvenlik kolları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle, bölgede barış, huzur ve istikrarı bozmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik sık sık operasyon düzenliyor.

Uyuşturucu Madde Güvenlik Güçleri Narkotik Köpek Terör Örgütü İstihbarat 

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