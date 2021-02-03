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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baraj sularına kapılan ve 8 gündür aranan iş güvenliği uzmanının cansız bedeni bulundu

Baraj sularına kapılan ve 8 gündür aranan iş güvenliği uzmanının cansız bedeni bulundu

DETAYLAR

Jandarma İş Güvenliği İş Güvenliği Uzmanı Baraj Gölü Kadavra 

-CESEDİN ÇIKARILMASI

( ÇANAKKALE )- İş güvenliği uzmanı Meracıoğlu'nun cansız bedeni kadavra köpeklerinin tespit ettiği noktada Deniz Polisi tarafından bulundu ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj sularına kapılan otomobilde kaybolan ve ekiplerin 8 gündür aradığı iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun (40) cansız bedeni bu sabah saatlerinde bulundu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobille baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti. Arama kurtarma çalışmaları bu sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
Kadavra köpekleri, Meracıoğlu'nun cansız bedenini bulunduğu bölgede tepki verdi. Çanakkale'den gelen Deniz Polisi 10.30 sıralarında baraj gölünde Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaştılar. Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinden 27 Ocak Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santraline giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli Filiz Soydoğan Çiçek'in bulunduğu otomobil, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı Göleti yakınlarında suya kapılıp kaybolmuştu. Aramaların 2'nci gününde sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılırken, 3'ncü gününde de suya kapılan araca ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise ekipler 8 gündür arama çalışması yürütüyordu. Arama çalışmalarına, jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD, Deniz Polisi, su altı arama kurtarma timleri katıldı.
(İY-İHS)
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