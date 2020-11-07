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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi - ANKARA

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi - ANKARA

- Firari zanlı Kamil Yavuz M.'nin emniyetten çıkarılmasıANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Firari zanlı Kamil Yavuz M, Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

Sahte Kimlik Akalan Firari Zanlı 

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