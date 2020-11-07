Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi - ANKARA
- Firari zanlı Kamil Yavuz M.'nin emniyetten çıkarılmasıANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Firari zanlı Kamil Yavuz M, Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.
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