- Bangladeş, Arakanlı Müslümanların 3. grubunu adaya gönderdi - İnsan hakları grupları sürecin durdurulmasını istiyor



- Bangladeş'teki yetkililer, insan hakları gruplarının sürecin durdurulması yönündeki çağrılarına rağmen Arakanlı Müslümanların 3. grubunu Bengal Körfezi'ndeki Bhasan Char Adasına gönderdi. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların dramı sürüyor. Bangladeş Donanma Komutanı M. Mozammel Haque, sabah saatlerinde bin 778 Arakanlı Müslümanın Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan alınarak güneydoğudaki liman kenti Chattogram'dan 4 donanma gemisiyle Bhasan Char Adasına gönderildiğini duyurdu. Haque, Cumartesi günü de adaya 4. grubun gönderileceğini belirterek, "Aralık ayından bu yana adaya yaklaşık 4 bin mülteci gönderildi, ancak 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahibiz. Buna ulaşana kadar süreç devam edecek" dedi.

Haque, mültecilerin adada sığır veya kümes hayvanı yetiştirerek gelir elde etme seçeneğine sahip olacaklarını ifade etti.

Mültecilerin Myanmar'a geri gönderilmelerinin nihai hedef olduğunu söyleyen Haque, "Bugün geldiklerinde doktorlarımız tarafından kontrol edilecekler. Uygun şekilde yiyecek ve barınma sağlanacak" ifadelerini kullandı. İnsan hakları grupları ve BM sürece tepkili İnsan hakları grupları kasırgalar nedeniyle mültecilerin adada savunmasız durumda olduğunu belirterek söz konusu sürecin durdurulmasını talep ederken, Bangladeş hükümeti yeniden yerleştirme planının daha iyi yaşam koşulları sunması anlamına geldiğini savunuyor. Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümeti defalarca mültecilerin adaya hükümet yönetimi altında gönüllü olarak taşındığını ifade ederken, insan hakları grupları, bazı mültecilerin anakaradan 34 kilometre uzakta bulunan adaya gitmeye zorlandığını savunuyor. Birleşmiş Milletler (BM), mültecilerin “özgür ve bilinçli bir karar” almalarına izin verilmesi konusundaki endişelerini dile getirmişti. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de hükümeti söz konusu planı iptal etmeye çağırmıştı. Bhasan Char Adasında, Bangladeş donanması tarafından inşa edilen selden koruma setleri, evler ve hastaneler bulunduğu belirtiliyor.



loading...