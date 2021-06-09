'Bana layık değil' dediği eşini çocuklarının önünde öldürdü



- Kocaeli'de boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik'in arkadaşına, çok sevdiği eski eşinin kendisini daha önce aldattığını ve kendisine layık olmadığını söylediğini ifade etti.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’nde 5 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce boşanan 3 çocuk annesi Sevda Özdemir ile İsa Kösecik isimli çift arasında tartışma çıktı. 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında, kısa sürede kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir'i bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yerde kalırken, Kösecik ise olay yerinden kaçtı. Annelerinin kanlar içinde gören çocukların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Kösecik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Eşini çok sevdiğini ancak, eşinin ona layık olmadığını bana anlattı” "Kasten öldürme" suçundan yargılanan İsa Kösecik’in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, tanık Ceyhun Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İsa Kösecik’in iş yerinden arkadaşı olduğunu söyleyen Ceyhun Ç., "Kendisi yaklaşık 1 sene kadar önce eşinin kendisini aldattığını, eşini çok sevdiğini ancak, eşinin ona layık olmadığını bana anlattı. Bu dönemde bu konuyu birden fazla kez konuştuk. Daha sonra kendisi eşinden boşandı. Boşandıktan sonra gelişmelerde haberim yoktur" dedi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi Mahkeme heyeti sanık İsa Kösecik'in tutukluluk halinin devamına, gelecek duruşmada sanık ve maktulün çocuklarının tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (FK-GY-

