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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BALIKESİR - Yırtıcı hayvanlardan kaçan karaca yavrusuna, yavrusu ölen keçi annelik ediyor

BALIKESİR - Yırtıcı hayvanlardan kaçan karaca yavrusuna, yavrusu ölen keçi annelik ediyor

- Oğlakların arasındaki karaca yavrusundan detay - Seyhan Menekşe ile röportaj - Zeynal Menekşe ile röportaj Balıkesir 'de yırtıcı hayvanlardan kaçan karaca yavrusuna, yavrusu ölen keçi annelik ediyorBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçan ve yaklaşık bir aylık olduğu tahmin edilen karaca yavrusuna, sığındığı keçi sürüsünün sahipleri bakıyor.İlçe kırsalındaki Çamalanı Mahallesi'nde Menekşe ailesine ait keçileri otlatan çobanlar, bir karacanın kaçıp sürüye sokulduğunu gördü. Çobanların mahalleye getirdiği yavru, kısa sürede alıştığı sürüde oğlaklarla beraber hareket ediyor.Aile bireylerinden Seyhan Menekşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını bildirdi.Avcılar kulübü aracılığıyla durumu Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne ilettiklerini belirten Menekşe, "Geldiler kontrol ettiler, karaca yavrusunun sağlığının yerinde olduğunu görünce bize sahiplendirdiler. Biz de bakmaya başladık. Yavru büyüyünce tekrar doğaya salınacak." dedi.
Yavrusu ölmüş bir keçinin karacaya annelik ettiğini aktaran Menekşe, bu hayvanın bakımının oğlaklardan kolay olduğunu dile getirdi.Seyhan Menekşe'nin babası Zeynal Menekşe de oğlaklar otlatılmaya götürüldüğünde karacayı karakavuk otuyla beslediklerini söyledi.

Daha önce karacaları dağda gördüklerini ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını anlatan Menekşe, "Çok sevimli bir hayvan. Oğlakları annelerine saldığımızda bu da yavrusu ölen keçiyi buluyor emiyor." diye konuştu.
Menekşe ailesi yaklaşık bir haftadır çocukları gibi baktıkları yavruyu kendilerine emanet eden Balıkesir DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Bülent Ata'ya teşekkür etti.

Bild Keçi Hayvancılık Hayvan Trol 

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