BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Kısıtlama sonrası Balıkesir sokaklarındaki sessizlik - Polis ekiplerinin denetimleri - Dağıtım yapan paket servis hizmetlerinden görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek olan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi boş kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere uyarılarda bulundu, tren garı önündeki kavşakta araçları da durdurarak denetleme yaptı. Kentteki gıda işletmeleri de paket servis ile müşterilerine hizmet sunuyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım