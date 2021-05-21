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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor

BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor



: - Kapanan yol nedeniyle aksayan trafik - Taşan derelerden görüntüler - Fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlarBALIKESİR - Balıkesir 'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.Karacabey'den itibaren Balıkesir 'in Bandırma ilçesi yönüne gidişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Sürücüler sıkışıklık nedeniyle kırsal Sultaniye Mahallesi'nden geçerek, Susurluk istikametine ya da kent merkezine döndü.

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