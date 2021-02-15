Balıkesir merkezli 20 ilde PKK/KCK operasyonu; 37 gözaltı



- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Balıkesir merkezli 20 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK'ın finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve örgüt mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 46 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 20 vilayette 15 Şubat 2021 saat 07.00’den itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı. 37 şüpheli yakalandı. 9 şüphelinin yakalanma çalışmalarına devam ediliyor. Yakalanan şüpheliler ile birlikte silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adlî işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor. (HT-MŞ)



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