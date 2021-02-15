Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir merkezli 20 ilde PKK/KCK operasyonu; 37 gözaltı

Balıkesir merkezli 20 ilde PKK/KCK operasyonu; 37 gözaltı

-Operasyonlardan görüntüler

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Akalan Terör Örgütü 


- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Balıkesir merkezli 20 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK'ın finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve örgüt mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 46 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 20 vilayette 15 Şubat 2021 saat 07.00’den itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı. 37 şüpheli yakalandı. 9 şüphelinin yakalanma çalışmalarına devam ediliyor. Yakalanan şüpheliler ile birlikte silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adlî işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor. (HT-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı